Il futuro di Alessandro Romano sarà ancora nella Capitale. L'obiettivo del capitano della Svizzera U19, reduce da una stagione da protagonista con la Primavera, è quello di convincere Gian Piero Gasperini e giocarsi le sue chance in maglia giallorossa. Lo riporta il presentatore di BlueSportFR, Daniel Romano. La Roma, nelle ultime ore prima della scadenza Uefa del 30 giugno, aveva intavolato una trattativa con il Torino per il trasferimento del classe 2006, ma poi l'operazione non è andata in porto anche per la volontà del calciatore di rimanere nella Capitale. La società giallorossa avrebbe mantenere un controllo sul futuro del mediano attraverso l’inserimento di un diritto di recompra, condizione che i granata non avrebbero accettato. A confermare la trattativa anche il ds del Toro, Vagnati, affermando che la Roma aveva necessità di concludere nel più breve tempo possibile la trattativa (interesse non comune con il club piemontese) ma non chiudendo le porte a un possibile trasferimento nel futuro.