La trattativa tra Roma e Torino per il giovane Alessandro Romano ha subito una brusca frenata. Al momento, non ci sono margini per arrivare a un accordo tra le parti. Il club giallorosso valuta il centrocampista oltre 7 milioni di euro e intende mantenere un controllo sul futuro del calciatore, attraverso l’inserimento di un diritto di recompra. Una condizione che il Torino, pur interessato al profilo e disposto a investire, non è disposto ad accettare. La società granata vorrebbe puntare su Romano senza vincoli futuri, motivo per cui l’operazione è, almeno per ora, bloccata. L'accordo, ieri, era stato trovato, ma è prevalsa anche la volontà del giovane giallorosso, che vorrebbe convincere Gasperini ad inserirlo in prima squadra. Non è escluso che le parti possano riaggiornarsi, ma al momento la distanza resta significativa.