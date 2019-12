Mercato Roma, su Nzonzi piomba il Lione di Garcia

Sembrava l’inizio di un’avventura positiva per Steven Nzonzi, invece quella al Galatasaray si sta trasformando in un’esperienza da archiviare in fretta. Il club turco, che in estate ha preso il centrocampista in prestito dalla Roma, lo ha messo fuori rosa per “comportamento indisciplinato”. A gennaio l’addio al Gala sembra ormai scontato e il giocatore campione del mondo potrebbe tornare in patria. Come riporta ‘Le Parisien’, infatti, su Nzonzi sembra aver messo gli occhi il Lione di Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus in Champions League.