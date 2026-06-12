Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Pulisic-Roma prende sempre più corpo. Quella che sembrava un’idea destinata a tramontare sul nascere, sta invece assumendo risvolti importanti. E soprattutto inattesi. L’americano piace molto a Gasperini, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il prezzo non è proibitivo: il Milan chiede circa 35 milioni. Una cifra considerata accessibile dalle casse giallorosse. L’unico nodo resta la posizione del club rossonero, poco intenzionato a rinforzare una diretta concorrente. Ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. E proprio su questo fronte arrivano segnali interessanti. L’americano, come riporta calciomercato.com, avrebbe aperto alla Roma. L’ex Borussia Dortmund è attratto dal progetto giallorosso e potrebbe valutare positivamente un eventuale trasferimento nella Capitale. Le voci stanno diventando sempre più insistenti. E se tutti gli incastri dovessero andare al loro posto, potrebbe esserci un nuovo americano a Roma.