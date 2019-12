Galatasaray, Nzonzi finisce fuori squadra per comportamento indisciplinato

Ancora problemi per Steven Nzonzi. Dopo le difficoltà sul campo e di ambientamento avuti a Roma, anche l’avventura al Galatasaray non sta proseguendo bene. Il club turco ha infatti comunicato che il centrocampista francese è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato a causa di un comportamento indisciplinato durante l’allenamento della squadra. Dopo un primo momento in cui Nzonzi sembrava aver trovato il feeling giusto con la piazza, dichiarando addirittura di essere contentissimo della nuova avventura e di non aver intenzione di tornare in Italia, le prestazioni sono andate via via in calando. Anche i media turchi hanno iniziato a puntare il dito verso il rendimento del francese, fino a definirlo persino “depresso” dopo la sostituzione nella partita di Champions con il Real Madrid persa poi 6 a 0 dal Galatasaray.