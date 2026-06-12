Roma non è stata costruita in un giorno. Una citazione storica, sempre attuale. Anche oggi, quando si parla della squadra di Gasperini. C’è un progetto serio che sta prendendo forma. L’obiettivo è garantire un futuro solido ai giallorossi. Il primo tassello è stato messo: la Champions League. Ora però serve continuità. E quella passa dagli innesti, oltre che dalla competenza. Per questo si lavora senza sosta per portare nella Capitale Greenwood. L’inglese resta l’obiettivo numero uno del mercato estivo della Roma, come riportato anche da Il Tempo. Ma non è l’unico nome che accende la fantasia dei tifosi. C’è anche Pulisic: l’interesse è concreto e il profilo è considerato perfetto per il sistema di Gasperini. Sul fronte delle entrate, però, dovranno arrivare anche delle uscite. Anche perché entro il 30 giugno sarà necessario raggiungere la quota dei 60 milioni. Per questo motivo, alcuni big potrebbero partire. O forse uno solo. L’indiziato, ad oggi, è Soulé. L’argentino resta in uscita e non è considerato indispensabile per il nuovo progetto tecnico. Mentre sembrano esserci aggiornamenti anche su Alajbegovic. Come riportato da Alfredo Pedullà, il suo profilo è stato valutato ma non sarebbe mai stato preso in considerazione. Si allontana, quindi, la possibilità di un suo futuro in maglia giallorossa.