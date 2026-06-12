Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Baldanzi sarà ancora un guerriero di De Rossi. Il classe 2003, dopo il prestito della scorsa stagione, è pronto a rimanere in rossoblù. Nei giorni scorsi l’affare era entrato nella fase decisiva. Oggi, come riportato da Sky Sport, è praticamente cosa fatta. Lo scambio di documenti è avvenuto e manca soltanto l’ufficialità. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da 9,5 milioni di euro che il Genoa verserà nelle casse della Roma. Una cifra che vale oro per i giallorossi. L’obiettivo resta sempre lo stesso: raggiungere i famosi 60 milioni entro il 30 giugno. E, in questo senso, la cessione di Baldanzi dà una grossa mano ai Friedkin. Si chiude così l’avventura del fantasista nella Capitale. Un’esperienza che probabilmente non verrà ricordata tra le più significative degli ultimi anni. Ma che, nel suo piccolo, ha comunque lasciato qualcosa ai tifosi giallorossi. Ora per Baldanzi si apre un nuovo capitolo. Ancora al Genoa. Ancora in rossoblù.