Roma, nuova pista per la difesa: spunta il nome di Dweh del Viktoria Plzen

Dweh entra nel radar della Roma. Il difensore centrale, classe 2001, è di proprietà del Viktoria Plzen e ha già sfidato i giallorossi all’Olimpico nell’ottobre 2025. Secondo quanto riportato da TransferFeed, il nazionale liberiano è diventato un obiettivo concreto per Massara, che avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con il club ceco nelle ultime settimane. Il Viktoria Plzen valuta il giocatore intorno agli 8 milioni di euro, cifra che non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la Roma. Massara lo sta valutando soprattutto in ottica post Ndicka: l’ivoriano è infatti tra i principali indiziati a lasciare Trigoria la prossima estate, con diversi club già sulle sue tracce, tra cui il Bournemouth. Dweh ha un contratto con il Plzen fino al 2029 e occuperebbe uno slot da extracomunitario.