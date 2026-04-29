Ndicka, sirene dalla Premier: il Bournemouth di Tiago Pinto prepara l’assalto

Evan Ndicka è uno dei profili più caldi sul fronte uscite in casa Roma. Il difensore ivoriano piace a diversi club, non solo di prima fascia, e potrebbe rientrare tra i sacrificabili in vista delle esigenze legate al Fair Play Finanziario, che impongono ai giallorossi di generare circa 80 milioni entro il 30 giugno. Tra le squadre interessate si registra anche il Bournemouth, guidato da Tiago Pinto, che secondo quanto riportato dal portale 225 Foot avrebbe messo il giocatore nel mirino per la prossima stagione. Al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti: si tratta di un interesse ancora iniziale, ma concreto. Ndicka, arrivato a parametro zero nel 2023 proprio grazie a Pinto, rappresenterebbe una plusvalenza piena per la Roma in caso di cessione. Il suo valore di mercato è stimato tra i 35 e i 40 milioni di euro.