La priorità della Roma nella sessione estiva di calciomercato è regalare a Gian Piero Gasperini rinforzi per il reparto offensivo. In attesa dell'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo, il sogno resta Greenwood ma per l'esterno sinistro uno degli obiettivi è Crysencio Summerville. L'ala olandese di proprietà del West Ham, fresco di retrocessione dalla Premier League, ieri sera ha giocato 45' nell'amichevole degli Oranje contro l'Algeria dimostrando una buona intesa con Donyell Malen. Il bomber della Roma si è divorato un gol proprio su assist di Summerville, che ha convinto tutti giocando però in un ruolo non suo (sulla destra, dove di solito viene impiegato Gakpo).

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Per Summverille spunta anche il Milan. E arriva la sponsorizzazione di Malen