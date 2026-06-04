La priorità del club giallorosso è regalare a Gasp rinforzi per il reparto offensivo e il classe 2001 olandese è uno degli obiettivi per la fascia sinistra
Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini
La priorità della Roma nella sessione estiva di calciomercato è regalare a Gian Piero Gasperini rinforzi per il reparto offensivo. In attesa dell'ufficialità di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo, il sogno resta Greenwood ma per l'esterno sinistro uno degli obiettivi è Crysencio Summerville. L'ala olandese di proprietà del West Ham, fresco di retrocessione dalla Premier League, ieri sera ha giocato 45' nell'amichevole degli Oranje contro l'Algeria dimostrando una buona intesa con Donyell Malen. Il bomber della Roma si è divorato un gol proprio su assist di Summerville, che ha convinto tutti giocando però in un ruolo non suo (sulla destra, dove di solito viene impiegato Gakpo).
Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google
Per Summverille spunta anche il Milan. E arriva la sponsorizzazione di MalenNelle ultime ore, oltre alla Roma, anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il classe 2001 olandese. Lo riporta il portale inglese Team Talk, che parla anche di interessamenti dalla Premier da parte di Aston Villa e Tottenham. La richiesta degli Hammers si aggira intorno ai 40 milioni di euro, come a gennaio quando il club giallorosso aveva provato a portare Summerville nella Capitale, ma la retrocessione in Championship del club di Londra potrebbe abbassare il valore del cartellino dell'attaccante. Dall'Inghilterra sono sicuri che, nonostante il Milan debba ancora definire l'organigramma dirigenziale, i rossoneri siano alla ricerca del sostituto di Leao (prossimo all'addio) e si starebbe già muovendo per l'olandese. Proprio dall'Olanda è arrivata la sponsorizzazione di Malen, che ha parlato così di Summerville al triplice fischio dell'amichevole contro l'Algeria: "È un attaccante pericoloso, ha fatto dei bei dribbling e siamo riusciti a sfondare un paio di volte. Il passaggio che ha indirizzato verso di me era leggermente fuori misura, ma quello è il tipo di giocata che sa fare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA