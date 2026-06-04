L'ala del West Ham è uno degli oggetti del desiderio di Gasperini
Da Greenwood a Nusa: caccia ai rinforzi per la Champions League
Buona la prima per Summerville che ieri ha esordito con l'Olanda dei grandi dopo le diverse apparizioni con l'unger 21. Gli 'Orange' hanno perso 0-1 contro l'Algeria, ma l'ala del West Ham ha convinto tutti. Quarantacinque i minuti in campo sulla fascia destra che non è quella di sua competenza ma dall'altra parte c'è l'intoccabile Gakpo. Al centro dell'attacco Malen (un palo colpito) e l'intesa tra i due funziona già. Nel primo tempo da una bella iniziativa di Summerville è nata l'occasione per Bobby che però ha commesso un grave errore non da lui. Ci sarà tempo per rifarsi al Mondiale che partirà l'11 giugno, l'Olanda affronterà Giappone, Svezia e Tunisia. I leader Van Dijk e Depay avevano detto a Summerville di 'dimostrare perché era stato convocato' e lo ha fatto. Poi l'esterno ha parlato dei complimenti del centrocampista del Barcellona De Jong: "Si è congratulato con me per il mio debutto. È molto bello giocare con un giocatore della sua qualità. Si può imparare molto da questo".
Summerville: l'obiettivo di GasperiniSummerville è uno degli obiettivi di Gasperini, da una parte rimane vivo il sogno Greenwood ma il tecnico vuole due titolari. Sulla sinistra i fari sono puntati sull'olandese. A gennaio la Roma aveva effettuato un sondaggio ma la richiesta da 40 milioni del West Ham era considerata troppo alta, ora la retrocessione del club di Londra ha fatto abbassare il cartellino di una decina di milioni. I giallorossi hanno rinnovato l'interesse e nelle prossime settimane ci saranno ulteriori contatti. Non è l'unico obiettivo (ci sono Sauer e Tzolis), ma bisognerà aspettare il Mondiale che lo vedrà protagonista.
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