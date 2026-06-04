Buona la prima per Summerville che ieri ha esordito con l'Olanda dei grandi dopo le diverse apparizioni con l'unger 21. Gli 'Orange' hanno perso 0-1 contro l'Algeria, ma l'ala del West Ham ha convinto tutti. Quarantacinque i minuti in campo sulla fascia destra che non è quella di sua competenza ma dall'altra parte c'è l'intoccabile Gakpo. Al centro dell'attacco Malen (un palo colpito) e l'intesa tra i due funziona già. Nel primo tempo da una bella iniziativa di Summerville è nata l'occasione per Bobby che però ha commesso un grave errore non da lui. Ci sarà tempo per rifarsi al Mondiale che partirà l'11 giugno, l'Olanda affronterà Giappone, Svezia e Tunisia. I leader Van Dijk e Depay avevano detto a Summerville di 'dimostrare perché era stato convocato' e lo ha fatto. Poi l'esterno ha parlato dei complimenti del centrocampista del Barcellona De Jong: "Si è congratulato con me per il mio debutto. È molto bello giocare con un giocatore della sua qualità. Si può imparare molto da questo".

Summerville: l'obiettivo di Gasperini