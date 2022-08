Mercato Roma LIVE: Diawara vicino all’Anderlecht, Kluivert-Fulham si riapre

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. Oggi è il giorno di Mady Camara, arrivato in mattinata a Fiumicino per la sua prima giornata da calciatore giallorosso. Ora Pinto si deve occupare delle uscite: ore caldissime per Diawara, Kluivert, Calafiori e Coric.