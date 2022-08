Calafiori vicino al Basilea: alla Roma 1 milione più percentuale sulla rivendita

Sono ore febbrili per le cessioni a Trigoria. Tiago Pinto sta cercando di piazzare qualche esubero, tra cui Diawara, Calafiori e Kluivert. Per l'olandese si è riaperta la pista Fulham e i club stanno trattando, per il guineano c'è l'Anderlecht. Ai dettagli invece la cessione di Calafiori al Basilea. I giallorossi incasseranno dal club svizzero 1 milione di euro oltre a mantenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il terzino classe 2002 è pronto a firmare un contratto di 3 anni con opzione per il quarto. Le visite mediche potranno essere effettuate già nella giornata di domani.