Anche Coric prepara le valigie: è vicino al ritorno allo Zurigo

Ante Coric si prepara nuovamente a fare le valigie. Come riporta 'Sportitalia', il centrocampista croato è vicino al ritorno allo Zurigo. Proprio nel club svizzero, il classe '97 - primo acquisto dell'era Monchi - ha trascorso in prestito l'ultima stagione, ma non è stato poi riscattato. Ventitre presenze e un gol a Zurigo, in questa estate si è allenato da fuori rosa. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Bruges per Coric, che - secondo le indiscrezioni - aveva rifiutato di restare in Svizzera per non ridursi lo stipendio. Ora le cose sembrano cambiate e il croato, pagato 6 milioni quattro anni fa, è vicino al ritorno.