Roma, Camara è arrivato a Fiumicino: ora le visite mediche

Mourinho abbraccia l'ennesimo acquisto di questa sessione estiva di mercato. Mady Camara è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, il volo proveniente da Atene è atterrato in anticipo, intorno alle 9.25. Dopo qualche ritardo per recuperare il bagaglio, il guineano è uscito e si è presentato ai circa dieci tifosi che erano lì ad attenderlo. Il centrocampista classe '97 ora svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con la Roma, che lo preleva dall'Olympiacos in prestito oneroso (1,2) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Stasera il centrocampista è atteso all'Olimpico per assistere al match col Monza.

Per la Roma è stato un colpo di 'reazione', come lo definirebbe lo Special One, all'infortunio di Wijnaldum che starà fuori per tutto il 2022. Caratteristiche molto diverse, ma un giocatore importante a livello fisico che sa anche sganciarsi in avanti. Camara darà il cambio ai due mediani e a meno di sorprese sarà l'ultimo colpo in entrata di Tiago Pinto per questa sessione.