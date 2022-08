Diawara e Calafiori verso l’Anderlecht. Kluivert si riavvicina al Fulham

Tre giorni alla chiusura del mercato e per Pinto, dopo aver chiuso l'arrivo di Belotti e Camara, è il tempo di dare tutto per definire anche le cessioni degli esuberi pesanti. Come Amadou Diawara, che nei mesi scorsi ha rifiutato diverse destinazioni ma è rimasto fuori dal progetto tecnico. Secondo 'Sky Sport', il centrocampista guineano è vicino all'addio così come Riccardo Calafiori. Entrambi vanno verso l'Anderlecht, squadra belga che gioca la Conference League. Diawara si trasferirebbe a titolo definitivo con la Roma che può riservarsi una percentuale sulla futura rivendita.