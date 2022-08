Roma, ultimo sforzo per Pinto: Shomurodov pressa per partire, Solbakken scalpita

Una pioggia di cessioni e un mare di applausi per Tiago Pinto che negli ultimi giorni di mercato è passato alla cassa riuscendo a liberarsi di quasi tutti gli esuberi. L’ultima prova risponde al nome di Eldor Shomurodov. Intermediari sono al lavoro per convincere la Roma a cedere l’uzbeko alle condizioni del Bologna. L’attaccante è da tempo messo sulla lista dei partenti e non ha convinto Mourinho. La paura di restare ai margini è tanta, così Shomu sta pressando per andare via. Il problema è la valutazione del giocatore. La Roma chiede 15, il Bologna fin qui non si sposta dai 10. Col passare delle ore, però, una delle due parti potrebbe ammorbidirsi. In caso di partenza dell’uzbeko si proverebbe a chiudere subito per Solbakken che ha dato la parola alla Roma due mesi fa. Altrimenti tutto verrà rinviato a gennaio quando il norvegese sarà a parametro zero. Difficile, invece, che la Roma possa tornare sul mercato dei difensori. Almeno fino a gennaio.