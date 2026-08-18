Dopo l'arrivo di Rodrigo Mora, Malick Fofana è l'obiettivo numero uno per completare l'attacco della Roma. Sono giorni di calciomercato intensi, in cui il ds D'Amico vuole chiudere il prima possibile per l'esterno belga, ma il Lione è impegnato nel turno preliminare di Champions League. Il club francese affronterà il Fenerbahce nella doppia sfida tra stasera e mercoledì prossimo (26 agosto) e - almeno per l'andata - ha scelto di schierare Fofana dal primo minuto. Un segnale di mercato che, però, non cambia i piani della Roma: i francesi avevano già comunicato ai giallorossi la volontà di averlo a disposizione per un match fondamentale che può cambiare la stagione (e il futuro dello stesso Fofana, che ha intenzione di giocare la Champions).