Un anno complicato, difficile da descrivere e ancor di più da analizzare. La stagione di Angelino, di fatto, non è mai davvero iniziata: lo spagnolo ha giocato senza particolari problemi fino alla gara interna contro il Verona. Poi sono arrivati i guai fisici: è tornato pienamente a disposizione solo a marzo, nella sfida contro il Lecce, in cui ha ricevuto anche l’ovazione del pubblico. Quei tifosi che lo hanno atteso a lungo - anche alla luce della carenza sulle fasce - ma che potrebbero fare a meno di lui già dalla prossima stagione. Infatti, come riporta Il Messaggero, Angelino avrebbe chiesto alla Roma la cessione. Già la scorsa estate era stato vicino all’addio, con l’Al Hilal alla finestra, ma ora l’ipotesi potrebbe concretizzarsi. Le strade tra le parti sembrano destinate a separarsi, con la quasi certezza che l’esterno voglia tornare in Spagna. Tuttavia, nel corso della giornata, lo spagnolo è intervenuto sui social per smentire queste indiscrezioni, con un messaggio secco e perentorio: “Fake”.