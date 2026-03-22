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Roma-Lecce, emozionante ovazione dell’Olimpico per il ritorno in campo di Angeliño

Roma-Lecce, emozionante ovazione dell’Olimpico per il ritorno in campo di Angeliño - immagine 1
L'ex Lipsia non giocava in campionato da Roma-Verona del 28 settembre 2025 
Redazione

Tra le cattive notizie arrivate anche oggi dall'infermeria (Koné e Celik non convocati) ne arriva una splendida per la Roma e per Gasperini: il ritorno in campo di Angeliño. All'ingresso al posto di Tsimikas, il terzino spagnolo è stato annunciato dallo speaker e tutto l'Olimpico gli ha dedicato una standing ovation emozionante. Anche in panchina tutti in piedi per l'ex Lipsia che non giocava da Panathinaikos-Roma (29 gennaio) e in campionato addirittura da Roma-Verona del 28 settembre 2025.

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