Con ogni probabilità, il futuro di Alberto Aquilani sarà al Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ed ex centrocampista giallorosso oggi avrebbe incontrato nuovamente la dirigenza del club neroverde con la fumata bianca che sembra dunque sempre più vicina. Dopo l’esperienza al Catanzaro, Aquilani (in neroverde nella stagione 2017 per 17 partite) è pronto a fare il grande salto da allenatore e il club emiliano lo considera il profilo ideale per affiancare Fabio Grosso.

La Roma contro gli ex: il prossimo anno ne affronterà cinque

Se la trattativa tra Aquilani e il Sassuolo dovesse andare a buon fine, per la Roma si tratterebbe del quinto ex da affrontare nella prossima stagione. L’ex centrocampista, in giallorosso dal 2002 al 2009 (esclusa la parentesi alla Triestina) si aggiungerebbe infatti a una lista già piuttosto ricca. Il primo da affrontare, in ordine cronologico, sarà Eusebio Di Francesco nella trasferta di Lecce alla seconda giornata. Poi toccherà all'Inter di Cristian Chivu, atteso il 20 settembre allo Stadio Olimpico. Il 18 ottobre sarà invece la volta della sfida interna contro il Genoa di Daniele De Rossi. Il turno di Aquilani arriverebbe l’8 novembre, sempre all’Olimpico, in quello che sarebbe per lui il primo ritorno da allenatore contro la Roma. Il cerchio degli ex si chiuderebbe poi il 20 dicembre, con la sfida casalinga contro la Juventus di Luciano Spalletti.