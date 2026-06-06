Federico Chiesa, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro e della sua esperienza al Liverpool dove ha potuto condividere lo spogliatoio con Mohamed Salah. L'ex esterno della Juventus ha svelato un retroscena sull'egiziano: "Salah ha un cuore immenso ed è ancora legato all'Italia: parla sempre di Firenze e Roma". Chiesa ha poi proseguito: "Pur essendo una leggenda e pur avendo mille emozioni per l'addio, ha avuto un pensiero per tutti e ci ha ringraziato per essere stati suoi compagni. A me ha regalato una maglia con una dedica bella e privata". Il legame con la piazza giallorossa è però noto da tempo. Salah non ha mai nascosto la sua passione per Totti (uno dei suoi idoli da bambino) così come la riconoscenza verso Spalletti definito "il miglior allenatore mai avuto". L'addio a parametro zero al Liverpool aveva acceso per qualche settimana alcune voci su un possibile ritorno che però difficilmente potrà concretizzarsi a causa dei costi molto elevati dell'operazione. Chiesa, spesso accostato al club giallorosso, ha poi parlato anche del suo futuro aprendo alla possibilità di un ritorno in Italia: "Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque". Al momento in pole c'è il Como come da lui stesso ammesso: "Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere".