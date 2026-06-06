La telenovela legata a Tony D’Amico sembra ormai vicina ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il dirigente si trova attualmente a Bergamo per trattare la risoluzione del contratto con l’Atalanta. Una volta definito l’accordo con il club nerazzurro, D’Amico potrà firmare con la Roma e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da direttore sportivo giallorosso al fianco di Gian Piero Gasperini, che lo attende ormai da settimane. A rallentare la risoluzione del contratto sarebbero alcune pendenze economiche ancora da sistemare con il club bergamasco, che lo ha sollevato dall’incarico circa una settimana fa annunciando al suo posto Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

L'agenda romana di D'Amico

Al momento del suo arrivo a Trigoria, D'Amico erediterà un'agenda già piuttosto fitta. Da risolvere infatti ci sono diverse questioni, a partire dai rinnovi di contratto di Celik, Pellegrini e Paulo Dybala. Successivamente sarà il turno del FFP e delle plusvalenze da dover realizzare entro il 30 giugno, circostanza che il club può però evitare facendo slittare al 30 giugno 2027 la chiusura dell'accordo con la UEFA. Questo permetterebbe di inserire nel prossimo bilancio gli incassi della Champions League evitando di fatto il sacrificio di uno dei pezzi pregiati in questa sessione di mercato. Ultimo ma non per importanza, il mercato in entrata. Al momento il nome preferito da Gasperini è quello di Mason Greenwood ma gli acquisti non dovranno fermarsi lì.