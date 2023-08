Mercato LIVE Roma: offerto Gnonto. Sfuma (per ora) Marcos. Suggestione Lukaku

Tiago Pinto lavora per completare l'organico a disposizione di José Mourinho

Vigilia di campionato per la Roma che domani giocherà contro la Salernitana alle ore 18.30. Pinto continua a lavorare per regalare un bomber a Mourinho. Marcos Leonardo dopo l'ultimo 'no' del Santos è rimandato a gennaio. C'è la suggestione Lukaku ed è stato offerto Gnonto. Si allontana Zapata