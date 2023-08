Mercato, ufficiale il passaggio di Demiral all’Al-Ahli: 18 milioni all’Atalanta

Il difensore turco, attenzionato anche dalla Roma, è un nuovo giocatore del club arabo. Per lui un contratto da 16 milioni di euro a stagione per tre anni

Per il post Ibanez, la Roma e Tiago Pinto avevano messo nella loro lista anche il difensore turco, Merih Demiral. Il giocatore, però, ha ceduto alle sirene provenienti dall'Arabia e, come riportato da tuttomercatoweb, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ahli. Alla Dea, andranno 18 milioni di euro per il trasferimento, mentre al difensore è stato garantito un contratto triennale da 16 milioni di euro a stagione. Abbandonata, quindi, la pista per l'ex Atalanta e vedendo anche l'infortunio di Solet del Salisburgo, altro possibile obiettivo di mercato, la società giallorossa sta pensando a qualche alternativa per rinforzare il reparto difensivo di Mourinho.