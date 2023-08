Corsi (vicepres. Empoli): “Baldanzi rimarrà con noi un altro anno”

Tra i nomi accostati più spesso al mercato della Roma c'è anche quello di Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Il giovane fantasista, dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità nella passata stagione, ha attirato l'attenzione del club giallorosso e non solo. A chiarire la situazione ci ha pensato direttamente la vicepresidente del club toscano, Rebecca Corsi, ai microfoni di Dazn: "Su Tommaso Baldanzi siamo convinti che possa restare un altro anno ad Empoli e fare molto bene". Il giocatore, quindi, potrebbe restare ancora una stagione all'Empoli, continuare a farsi le ossa e crescere, per poi approdare in una big.