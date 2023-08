Mercato Roma, è fatta per Zapata: da sistemare gli ultimi dettagli con l’Atalanta

La Roma avrà finalmente il nuovo attaccante. Come riportato da Roberto Maida (giornalista de Il Corriere dello Sport) su Twitter, lunedì l'attaccante colombiano sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime stagioni. Da sistemare ancora gli ultimi dettagli con l'Atalanta che nonostante l'infortunio di El Bilal Touré (rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro) ha deciso di lasciar partire il classe '91. Mourinho potrà finalmente contare su un nuovo centravanti per affiancare Belotti in attesa del recupero di Tammy Abraham.