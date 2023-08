Mercato Roma, il Leeds non vuole cedere Gnonto: lui non si allena. C’è anche l’Everton

Alla vigilia della prima giornata di campionato la Roma non ha ancora risolto il problema del centravanti. Anche Marcos Leonardo è sfumato e le parti proveranno a chiudere per gennaio. Ai giallorossi è stato proposto il giovane Gnonto. Il giocatore della Nazionale vuole lasciare il Leeds, ma il club inglese fa muro e ha deciso di non cederlo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano non si sta allenando con il gruppo e sta spingendo per andare via. Su di lui c'è anche l'Everton. Pinto valuta le piste alternative che portano allo spagnolo Abel Ruiz del Braga, al francese Hugo Ekitiké del PSG e al brasiliano Willian José del Betis.