Piace Ekitike, suggestione Lukaku

Rimane in piedi in questo momento soprattutto la pista Hugo Ekitike, centravanti del Psg che con il rientro di Mbappé (Luis Enrique lo ha convocato per la gara di oggi, in trasferta, contro il ToIosa) potrebbe avere pochissimo spazio, scrive Giuseppe Mustica su Il Messaggero. I rapporti tra i club sono ottimi e magari sotto la Tour Eiffel si potrebbe pensare al presti-to, formula che piace a Pinto viste le poche risorse economiche e soprattutto i paletti Uefa. Nei radar del gm rimane Duvan Zapata, ma l'infortunio di Touré che quasi sicuramente non sarà a disposizione di Gasperini per la prima di campionato, al momento blocca ogni avanzamento nell'operazione. Difficile Broja del Chelsea, più semplice forse Abel Ruiz del Braga, nazionale dell'Under 21 spagnola: Pinto ha fatto qualche sondaggio. Poche conferme su Gnonto mentre spunta il retroscena su Lukaku: i Friedkin ogni anno un colpo importante lo hanno fatto, se Romelu dovesse rimanere ancorato ai Blues (Vlahovic ha fatto capire di voler rimanere alla Juve) potrebbe diventare un'idea dell'ultim'ora.