Il calciomercato della Roma si accende improvvisamente. Rodrigo Mora è a un passo e i giallorossi hanno fatto passi in avanti anche per Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Sky Sport il brasiliano ha aperto al trasferimento nella Capitale accettando l'offerta economica. Nessun problema tra Roma e Inter che hanno da diversi giorni l'accordo sulla base di 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Prima, però, D'Amico vuole portare a termine l'operazione col Porto per Mora, poi affonderà il colpo per l'esterno di centrocampo. Sullo sfondo anche Cacciamani e Udogie per rinforzare la fascia sinistra.