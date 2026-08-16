Dopo due giorni di stallo la Roma è tornata ad avvicinarsi a Rodrigo Mora. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i giallorossi hanno migliorato l’offerta e i contatti delle ultime ore sono stati positivi. I portoghesi incasseranno subito 25 milioni di euro e manterranno il 50% sulla futura rivendita. Ora la fiducia aumenta e Gasperini spera di poter abbracciare il nuovo rinforzo in avanti. Le parti sono al lavoro per chiudere la trattativa in tempi brevi. Il portoghese ieri è rimasto novanta minuti in panchina nella sfida contro il Rio Ave in campionato. L’entourage e la sua famiglia hanno messo pressione al Porto e ora Mora si avvicina sempre di più. Decisivo il ruolo di Mendes che in questi giorni ha lavorato per trovare una quadra tra le parti. Filtra ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Smentite, invece, le voci su un interessamento del Milan per Mora.