La Roma ripensa a Sergio Oliveira, dal Portogallo: primi colloqui

Tiago Pinto avrebbe riallacciato i contatti con il Porto per il centrocampista: l'idea è quella di offrire un prestito con diritto di riscatto

La Roma ha avviato i contatti per Sergio Oliveira. È l'indiscrezione di calciomercato che arriva in queste ore dal Portogallo. Secondo il portale 'Maisfutebol', i giallorossi hanno già avviato i primi colloqui con il Porto per il trasferimento del centrocampista classe '92 che in questa stagione non sta giocando da titolare. Si tratterebbe di contatti in fase ancora embrionale, con ogni scenario che resta aperto. L'idea della Roma e di Tiago Pinto, che già in estate aveva pensato al portoghese, sarebbe quella di offrire un prestito con diritto di riscatto. Conceicao non sta puntando in maniera importante su Sergio Oliveira (in scadenza nel 2025), per cui la trattativa non sembra impossibile. Mourinho vuole a tutti i costi un centrocampista, ma la strada per PAOK è ancora lunga.