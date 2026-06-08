Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A commentando la sua carriera ma anche i primi passi mossi a Roma: "Da quando ero bambino sognavo e desideravo di giocare con i grandi in Serie A. Guardavo da piccolo le partite della Roma e dicevo che sarei arrivato in Serie A, lo sapevo dentro di me". Queste le prime parole di Scamacca che ha poi proseguito: "Ho sempre giocato in strada e poi da lì ho cominciato a giocare con grandi squadre. Il calcio è passione, vita e anima: passa dall’astratto al concreto". Poi sull'infortunio: "È stato un percorso di conoscenza e maturità. Bisogna andare oltre questi momenti, altrimenti diventa un problema e non riesci. Idoli? Ne ho tanti. Da piccolo ero bello agitato perché non stavo mai fermo, ma sempre nei limiti: mi sono calmato. Con mia mamma ho un rapporto speciale, poi lei mi ha seguito ovunque e mi ha sempre sostenuto. Sogno nel cassetto? Vincere uno scudetto". Con ogni probabilità, Scamacca rimarrà a Bergamo anche la prossima stagione nonostante l'interessamento della Roma e di Gasperini.