Roberto Mancini è il candidato principale per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’ex ct azzurro non è l’unico profilo valutato dalla Federazione, ma la trattativa tra le parti starebbe procedendo a ritmo spedito. Mancini avrebbe superato la concorrenza di Silvio Baldini, attuale ct ad interim, e soprattutto quella di Antonio Conte, che dopo l’addio al Napoli sembrava il nome più accreditato per la panchina azzurra. Secondo quanto riportato da Eurosport, tra la FIGC e l’ex tecnico della Nazionale ci sarebbe già un accordo di massima sulla base di un contratto quadriennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso dopo l’addio burrascoso del 2023 e la successiva esperienza in Arabia Saudita. Con Mancini in panchina, l’Italia ha conquistato il suo ultimo grande trofeo, l’Europeo del 2021 vinto in finale contro l’Inghilterra seguito però dal fallimento della qualificazione al Mondiale, arrivato dopo la sconfitta nei playoff contro la Macedonia del Nord. Nulla è ancora deciso: per l’ufficialità bisognerà attendere le elezioni del nuovo presidente federale ma, salvo sorprese, l’Italia sembra pronta al Mancini-bis.