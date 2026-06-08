Il futuro di Artem Dovbyk sarà con ogni probabilità lontano da Roma. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sull’attaccante ucraino avrebbero già messo gli occhi diversi club, soprattutto esteri, che nella prossima stagione disputeranno la Champions League. Alla base della possibile cessione ci sarebbe anche un rapporto mai davvero decollato con Gian Piero Gasperini, che per la sua Roma preferirebbe un centravanti con caratteristiche differenti. Nei giorni scorsi anche il Trabzonspor si era informato sulla situazione del giocatore, arrivando a ipotizzare un’offerta da circa 10 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dalla Roma che lo ha pagato circa 36 milioni di euro appena 2 anni fa. In Serie A invece, il nome di Dovbyk è stato accostato alla Fiorentina nell’ambito di un possibile scambio con Piccoli, anche se la trattativa non è mai realmente decollata. La stagione dell’attaccante ucraino è stata particolarmente complicata: tra infortuni e operazione, Dovbyk ha collezionato appena 3 gol in 18 presenze tra campionato ed Europa League.