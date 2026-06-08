La conferma di Florentino Pérez alla presidenza del Real Madrid potrebbe sbloccare definitivamente il mercato del club spagnolo, non solo in entrata ma anche sul fronte delle cessioni. Oltre agli arrivi di Dumfries, Konaté, del mister X da 150 milioni e di José Mourinho in panchina, il Real dovrà infatti fare alcune valutazioni anche sui giocatori in uscita. Tra questi c’è Brahim Díaz, seguito con attenzione da Roma e Juventus. Secondo quanto riportato da SkySport, l’ex Milan vorrebbe al momento giocarsi le proprie chance al Bernabéu ma la situazione potrebbe cambiare dopo un confronto con Mourinho, che potrebbe decidere di non puntare su di lui per la prossima stagione anche alla luce del possibile ritorno di Nico Paz. La Roma apprezza il profilo, ma il club più interessato al momento sembra essere la Juventus, che sta provando a convincerlo a cambiare idea. Brahim Díaz è reduce da una stagione non particolarmente brillante con 2 gol e 9 assist in 42 presenze.