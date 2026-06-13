L'agenda di Tony D'Amico, ufficializzato come nuovo direttore sportivo della Roma appena ieri pomeriggio ma già al lavoro da giorni sottotraccia, è più fitta che mai. Entro il 30 giugno, infatti, il club giallorosso vorrebbe mettere un punto definitivo alla questione Settlement Agreement e per farlo ha bisogno di trovare circa 50 milioni di euro in appena 17 giorni. Una missione difficilissima, ma non impossibile. Anche perché alcune cessioni già ufficiali hanno aiutato a quantomeno avvicinare l'obiettivo, in ultimo quella di Baldanzi (riscattato dal Genoa). Una sorpresa in tal senso, come riporta Il Messaggero, può essere rappresentata da Alessandro Romano. Il 19enne centrocampista svizzero, reduce da un'ottima seconda metà di stagione con lo Spezia in Serie B, ha attirato l'interesse di tre squadre di Serie A. Si tratta del Bologna, in prima fila, ma anche di Fiorentina e Sassuolo. Un suo addio rappresenterebbe una plusvalenza piena e ossigeno puro per le casse della Roma.