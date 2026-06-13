Non solo l'attacco. Con l'ufficialità del neo-ds Tony D'Amico la Roma, che entro il 30 giugno ha come priorità la chiusura della questione Settlement Agreement e il tema dei rinnovi dei giocatori in scadenza, il club giallorosso si guarda intorno per rinforzare anche gli altri reparti della rosa di Gasperini. Tra questi c'è anche il centrocampo e, in caso di partenza di Manu Koné (per cui si è mosso l'Arsenal), un nome da tenere in considerazione è quello di Yunus Musah. Lo riportano Il Messaggero e Il Corriere della Sera. Il centrocampista classe 2002 di proprietà del Milan ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Atalanta (29 presenze complessive con 2 gol e 1 assist) ma non verrà riscattato dalla Dea. Al momento non si tratta di una vera e propria trattativa, anche in virtù dell'assenza di figure nell'organigramma rossonero, ma soltanto di un'idea, nel caso in cui il sacrificio di Koné fosse necessario per rientrare nei paletti UEFA a fine mese.