Il presidente del Lille conferma: “Celik andrà via”

Tempo di presentazioni in casa Lille, dove oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa Paulo Fonseca, nuovo allenatore dei francesi. Accanto a lui c'era il presidente Olivier Letang, che ha commentato la situazione mercato, in primis parlando delle cessioni: "Ci sono giocatori che possono partire e ci sono giocatori che possono anche non partire ma noi vogliamo mantenere una squadra competitiva. C'è comunque chi andrà via come Botman, ma anche Renato Sanches, Zeki Celik e forse altri". Anche il numero uno del Lille ha confermato quindi la trattativa ormai definita con la Roma per il terzino turco, che la prossima settimana arriverà nella capitale. Letang è tornato poi su Renato Sanches, in passato accostato anche alla Roma:"È uno dei ragazzi a cui manca un anno di contratto. Poteva andare al Barcellona la scorsa estate, prima che si infortunasse al menisco - le parole riportate da 'RMC' -. Oggi non abbiamo contatti con il PSG. Abbiamo sentito molte voci sulle offerte, ma non abbiamo ricevuto offerte dal PSG. Altri club sono interessati, in particolare una grande società europea, che ci ha già fatto una proposta. Questa è la situazione".