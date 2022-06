Roma, è fatta per Celik: al Lille 7 milioni e il 15% sulla futura rivendita

La Roma ha il suo nuovo esterno destro. Zeki Celik sarà un giocatore giallorosso, Tiago Pinto in queste ore ha chiuso la lunga trattativa con il Lille che stava assumendo i contorni di una telenovela. Il terzino turco sbarcherà a Trigoria grazie a un'operazione definita sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro. L'affare si è sbloccato anche grazie all'inserimento del 15% della futura rivendita in favore dei francesi mentre Celik firmerà con la Roma un contratto quadriennale. Nei prossimi giorni il turco arriverà nella capitale, probabilmente all'inizio della prossima settimana. Tiago Pinto mette a segno il terzo colpo del mercato estivo dopo Svilar (domani a Fiumicino) e Matic.Mourinho potrà contare quindi su una coppia affidabile di esterni a destra insieme a Karsdorp.