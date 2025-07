Gloukh, la stella di Israele che ha rifiutato il Barça e fatto cambiare idea al papà

Due no decisivi: al papà e al Barcellona

Gloukh è nato a Rehovot, a un'ora di strada da Tel Aviv. Suo padre, Maxim, è emigrato dalla Russia a Israele quando aveva 13 anni e inizialmente non ha incoraggiato l'amore del figlio per il calcio. Anzi tentava di dissuaderlo. Ma alla fine si è reso conto di avere in casa un talento unico che non poteva più ignorare. "Trascorrevo ogni giorno, tutto il tempo che avevo, in strada a giocare con gli amici. Ero molto piccolo – ha detto Gloukh in un'intervista al Daily Mail – Quando avevo cinque anni, mio padre non voleva che diventassi un calciatore professionista. Gli dissero che aveva bisogno di vedermi giocare e lui venne a guardarmi. Rimase sorpreso. Mi disse: se vuoi davvero giocare a calcio, devi dare il 100%". Gloukh è entrato nelle giovanili del Maccabi Tel Aviv ed è stato convocato da Israele dall'Under 16 fino all'Under 21. E a soli 17 anni, nell'agosto del 2021, ha debuttato in prima squadra in una gara di coppa persa ai rigori contro l'Hapoel Gerusalemme. Poi l'esplosione l'anno successivo e il Salisburgo, che ha occhi ovunque, non si è fatto fregare. La spesa: 7 milioni di euro. Il contratto: quattro anni e mezzo. Si sarebbe rivelato uno degli affari più convenienti dell'intera sessione di mercato.Il Salisburgo non è stato l'unico club interessarsi a Gloukh: anche il Barcellona ha provato a portarlo in Spagna nel gennaio del 2023. Oscar, però, non ha optato per un cambiamento dell'ultimo minuto nel proprio percorso di carriera, avendo già deciso che Salisburgo era il posto migliore per lui: "Ero molto emozionato per l'interesse del Barcellona, ma avevo già chiuso con il Salisburgo. Alla fine penso di aver preso la decisione giusta. Ha più senso per il mio sviluppo come giocatore". Intelligenza, vista anche in campo nella partita tra Israele e Italia di un anno fa.