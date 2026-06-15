Il deludente pareggio dell’Olanda contro il Giappone all’esordio Mondiale ha scatenato la furia dei tifosi Oranje sui social, delusi da una prestazione ritenuta al di sotto delle aspettative. Il primo a finire sul banco degli imputati è stato il commissario tecnico Ronald Koeman, accusato da molti sostenitori di aver sbagliato completamente la gestione dei cambi in particolare quello di Malen. "Lascialo stare, accidenti. È veloce in contropiede. È sostituzione terribile. Depay non ha più quello spunto. Davvero non capisco". Questo il commento di un tifoso su X, a cui hanno fatto eco molti altri messaggi dello stesso tenore: "Non si possono sostituire Reijnders, Summerville, Malen e Gakpo con giocatori privi di profondità. La responsabilità è tutta di Koeman". E ancora: "Inserisce Memphis e Koopmeiners al posto di Malen e Summerville proprio nel momento in cui si stavano creando spazi. Forse mi sfugge qualcosa". Non tutti però sono della stessa opinione. L’attaccante giallorosso è stato tra i giocatori più propositivi dell’Olanda anche se continua a mancargli il gol in nazionale, dettaglio che inevitabilmente pesa nelle valutazioni dei tifosi. Alcuni sostenitori hanno criticato la scelta iniziale di Koeman: "Sarebbe stato meglio partire subito con Depay e Malen". Altri invece, hanno puntato il dito proprio contro la prestazione dell’ex Borussia Dortmund, giudicato troppo individualista: "Secondo me ha cercato troppo di creare occasioni da solo. E così ci ritroviamo con un problema in attacco". Oppure: "Spero che Malen si ricordi che gioca in una squadra". La possibilità di far ricredere tutti però è dietro l'angolo. L'Olanda tornerà in campo sabato 20 giugno contro la Svezia in un match già fondamentale per il passaggio del turno.

#wk2026 voetbal, #nedjap

*Mist Malen overzicht als spits zijnde? Ging teveel voor eigen kans meen ik. En dan hebben we 'n spitsenprobleem. Is Depay nog wel gretig genoeg?

*Van de Ven begaat een oliedomme gele kaart overtreding.

*Mag het tenue wat minder kitscherig-oranje?!.. — Sjoerd (@userSjoerd) June 14, 2026