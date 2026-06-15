Sui social, i tifosi Oranje hanno criticato le sostituzioni del ct ma al centro delle polemiche anche la prestazione dell'attaccante giallorosso
Il deludente pareggio dell’Olanda contro il Giappone all’esordio Mondiale ha scatenato la furia dei tifosi Oranje sui social, delusi da una prestazione ritenuta al di sotto delle aspettative. Il primo a finire sul banco degli imputati è stato il commissario tecnico Ronald Koeman, accusato da molti sostenitori di aver sbagliato completamente la gestione dei cambi in particolare quello di Malen. "Lascialo stare, accidenti. È veloce in contropiede. È sostituzione terribile. Depay non ha più quello spunto. Davvero non capisco". Questo il commento di un tifoso su X, a cui hanno fatto eco molti altri messaggi dello stesso tenore: "Non si possono sostituire Reijnders, Summerville, Malen e Gakpo con giocatori privi di profondità. La responsabilità è tutta di Koeman". E ancora: "Inserisce Memphis e Koopmeiners al posto di Malen e Summerville proprio nel momento in cui si stavano creando spazi. Forse mi sfugge qualcosa". Non tutti però sono della stessa opinione. L’attaccante giallorosso è stato tra i giocatori più propositivi dell’Olanda anche se continua a mancargli il gol in nazionale, dettaglio che inevitabilmente pesa nelle valutazioni dei tifosi. Alcuni sostenitori hanno criticato la scelta iniziale di Koeman: "Sarebbe stato meglio partire subito con Depay e Malen". Altri invece, hanno puntato il dito proprio contro la prestazione dell’ex Borussia Dortmund, giudicato troppo individualista: "Secondo me ha cercato troppo di creare occasioni da solo. E così ci ritroviamo con un problema in attacco". Oppure: "Spero che Malen si ricordi che gioca in una squadra". La possibilità di far ricredere tutti però è dietro l'angolo. L'Olanda tornerà in campo sabato 20 giugno contro la Svezia in un match già fondamentale per il passaggio del turno.
#wk2026 voetbal, #nedjap— Sjoerd (@userSjoerd) June 14, 2026
*Mist Malen overzicht als spits zijnde? Ging teveel voor eigen kans meen ik. En dan hebben we 'n spitsenprobleem. Is Depay nog wel gretig genoeg?
*Van de Ven begaat een oliedomme gele kaart overtreding.
*Mag het tenue wat minder kitscherig-oranje?!..
#Oranje speelde best goed. Maar de wissels waren een gamechanger. Als je inzakt moet je snelle spelers als Summerville en Gakpo juist laten staan. Ook de wissel van de sterke Gravenbergh was m.i. verkeerd. Beter is ook te beginnen met Depay en Malen te laten invallen. #nedjap— George Knottnerus (@GWKnottnerus) June 15, 2026
Laat Malen nou toch gewoon staan. Snel op de counter. Wat een verschrikkelijke wissel. Depay is alles behalve snel nog. Hier snap ik helemaal niks van. #NEDJAP— William-James (@afcakatwijk) June 14, 2026
Ik hoop dat Malen bedenkt dat hij in een team speelt #nedjap— Jet Valk word-art (@Jetemetet) June 14, 2026
Memphis en Koopmeinders, op voor Malen en Summerville bedoel je. Op het moment dat er ruimte achter de verdediging komt. Maar ik zal het wel niet snappen denk ik. #nedjap— RPvE (@RP_v_E) June 14, 2026
Je kan niet ongestraft Reijnders, Summerville, Malen en Gakpo wisselen voor spelers zonder diepgang. Dit is volledig op het conto van Koeman#nedjap#Koeman— Rik Middeldorp (@RikMiddeldorp) June 14, 2026
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