L'argentino è considerato poco cattivo sottoporta mentre il tecnico vuole dei veri e propri killer

Marco Di Cola

La Roma vuole compiere il definitivo salto di qualità nella prossima stagione e, per riuscirci Gasperini ha individuato un fondamentale tanto banale quanto complicato da migliorare: i gol. I giallorossi hanno chiuso il campionato al terzo posto, ma fino all’arrivo di Malen hanno faticato molto in fase realizzativa. In attacco, fino a gennaio, si sono alternati Dovbyk, Ferguson e Baldanzi da falso 9, senza però dare mai davvero l’impressione di poter garantire il rendimento richiesto. Trovato Malen, Gasperini vuole ora aggiungere gol anche in altre zone del campo, a cominciare dalla trequarti. Da qui nasce la lista dei possibili obiettivi di mercato: da Greenwood a Summerville, passando per Pulisic e Nkunku. Tutti profili abituati a incidere anche in zona realizzativa. Per questo, tra i possibili sacrificabili è finito Matias Soulé. L’argentino ha chiuso la stagione con 6 gol, secondo miglior marcatore giallorosso dopo Malen, ma non ha mai convinto pienamente il tecnico, che sotto porta pretende maggiore cattiveria.

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Soulé contro gli altri: i numeri

Guardando ai calciatori finiti nel mirino della Roma, Soulé è infatti ultimo per xG, con un valore di 3.96. Meglio di lui Nkunku con 9.48, Pulisic con 8.07, Summerville con 5.17 e soprattutto Greenwood con 14.39. Solo Summerville ha segnato meno, fermandosi a 5 gol, ma ha ristabilito la parità stagionale con la rete realizzata ieri nell'esordio al Mondiale. L’esterno Oranje però, presenta numeri migliori nel dribbling: 48,6% di dribbling riusciti contro il 37,2% di Soulé. Meglio dell’argentino anche Greenwood, con il 51,4%, e Pulisic, con il 48,5%, pur non essendo questa la loro caratteristica principale. A rendere a tratti frustrante il gioco di Soulé sono soprattutto le palle perse. Prima Ranieri e poi Gasperini hanno spesso sottolineato i troppi tocchi dell’argentino, che finiscono spesso per rallentare l’azione o trasformarsi in possessi regalati agli avversari. Anche in questo caso i numeri confermano la sensazione: Soulé ha perso in media 12.0 possessi a partita, contro i 3.6 di Nkunku, i 7.6 di Pulisic e i 10.8 di Summerville. Il profilo cercato da Gasperini è chiaro: meno giocate fini a sé stesse, meno appariscenza e più concretezza. Soprattutto negli ultimi metri, dove alla Roma serviranno gol, cattiveria e continuità per giocarsi una stagione da Champions.

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