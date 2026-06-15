Buona la prima per la Costa d’Avorio, che ieri ha battuto 1-0 l’Ecuador all’esordio Mondiale nonostante l’assenza di Evan Ndicka. Il centrale giallorosso non è sceso in campo a causa della lesione di secondo grado rimediata nel derby contro la Lazio di fine maggio. In conferenza stampa, anche Emerse Faé, commissario tecnico della Costa d’Avorio, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche in vista del prosieguo del torneo: "Comincerò parlando di Ndicka, per non dimenticare il suo infortunio. Non sono un medico, quindi non posso dirvi esattamente quale sia il suo problema fisico, ma se non ci fosse stata la possibilità di recuperarlo in tempo per la competizione non lo avremmo convocato, lo avremmo sostituito". Il ct ha poi aggiunto: "Il fatto che sia qui significa che crediamo possa tornare disponibile a un certo punto". Faé spera dunque di riaverlo a disposizione il prima possibile, forse già dalla prossima partita contro la Germania in programma il 20 giugno.