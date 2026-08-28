Dopo il muro del Nottingham per Morato, nel pomeriggio la Roma ha accelerato per il difensore argentino ed è vicina a chiudere l'affare con il Marsiglia
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
Fofana in stand-by. Balerdi a un passo, Ziolkowski al Monza
Continua il duello per completare l'attacco di Gasperini: il ds D'Amico prepara il nuovo tentativo per Gittens mentre riflette sull'affare Fofana. Il Lione ha contattato la Roma stamattina per entrare definitivamente nella trattativa, ma i giallorossi hanno messo l'affare momentaneamente in stand-by. La richiesta dei francesi supera i 30 milioni di euro. Nel frattempo si continua a lavorare in difesa: Jan Ziolkowski andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Dopo il muro del Nottingham per Morato, nel pomeriggio la Roma ha accelerato per Balerdi ed è vicina a chiudere l'affare con il Marsiglia. Profilo duttile e con qualità in impostazione: può diventare il vice Ndicka o il titolare nella linea a 3 di Gasperini dopo le esperienze con Tudor e De Zerbi.
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