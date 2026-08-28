La Roma mette nel mirino un altro argentino. Balerdi del Marsiglia è il nuovo obiettivo per la difesa giallorossa, scrive Footmercato. La prima offerta è stata già presentata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Il club francese vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma le parti stanno trattando e i giallorossi sono in pressing. L'accordo col giocatore è stato già trovato ora c'è da convincere il Marsiglia. Sfumato definitivamente Morato del Nottingham. Troppo ampia la distanza tra le parti e la Roma non andrà avanti nella trattativa. Balerdi era stato già cercato la scorsa stagione e ora può prendere il posto di Ziolkowski che andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.