Ziolkowski: "Dall'arrivo a Roma sono migliorato sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto"

Jan Ziolkowski saluta la Roma. Il centrale polacco andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in giornata svolgerà le visite mediche poi firmerà il contratto con i biancorossi. È durata poco più di un anno l'avventura nella Capitale, ora avrà l'occasione per giocare e fare esperienza in Serie A. D'Amico dovrà cercare il sostituto: sul taccuino c'è Morato del Nottingham, ma il club inglese vuole cederlo a titolo definitivo e non ha ancora aperto al prestito. Sullo sfondo Kehrer e Aguerd.