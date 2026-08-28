Continuano gli aggiornamenti legati alla trattativa della Roma per Malick Fofana. L'esterno belga del Lione è stato in pole per l'attacco giallorosso nelle ultime settimane, ma ora sembra che D'Amico possa virare rapidamente su Gittens. Il club francese - come riporta Alfredo Pedullà - stamattina ha contattato la Roma per entrare definitivamente nella trattativa per Fofana (su cui ci sono altri club), ma i giallorossi stanno riflettendo sugli aspetti economici-finanziari dell'operazione e hanno messo l'affare momentaneamente in stand-by. La richiesta del Lione supera i 30 milioni di euro ma i francesi hanno bisogno di vendere per esigenze di bilancio e lo stesso Fonseca ha aperto alla cessione dell'esterno offensivo.