Non si sblocca la trattativa col Nottingham Forest per Morato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto le parti sono distanti e il club inglese ad oggi apre solamente ad un trasferimenti a titolo definitivo mentre la Roma vorrebbe prenderlo in prestito. Senza la fumata bianca per il brasiliano da Trigoria non arriverà l'ok per la cessione di Ziolkowski al Monza. Nelle prossime ci saranno altri contatti per provare a sbloccare la situazione. Sul taccuino di D'Amico c'è anche Kehrer del Monaco, anche in questo caso i giallorossi lo hanno richiesto a titolo temporaneo.