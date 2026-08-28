Ibrahim Mbaye è stato a lungo tra i nomi sul taccuino del ds D'Amico per rinforzare l'attacco della Roma. L'esterno classe 2008, però, era corteggiato da molti altri club europei e - come riporta Fabrizio Romano - proprio in questi minuti l'Aston Villa ha deciso di chiudere con il PSG per il trasferimento a titolo definitivo del senegalese: affare complessivo da 55 milioni di euro. Dopo la rincorsa a Rafa Leao, il club di Emery ha scelto di scommettere su uno dei talenti più brillanti del calcio europeo che a Parigi è stato messo in ombra dalle altre stelle come Kvara, Doué e Godts.